Матч всіх зірок НБА не відбудеться в Шарлотт

Керівництво Національної баскетбольної асоціації прийняло рішення перенести Матч Всіх зірок-2017 з Шарлотта в інше місто, повідомляє Isport.

Причиною такого рішення послужив «Закон про безпеку громадських будівель і споруд», який вимагає для трансгендерних чоловіків і жінок використовувати громадські туалети статі, яка у них була при народженні. Прийнятий у штаті закон обмежує права секс-меншин.

Новий організатор Матчу зірок буде оголошений за кілька тижнів, однак повідомляється, що швидше за все поєдинок пройде в Нью-Орлеані, де вже проводилися подібні заходи у 2008 і 2014 роках.

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У прес-релізі Ліги кажуть, що не виключається проведення Матчу зірок в Шарлотт в 2019 році.

«Починаючи з березня, коли були прийняті закони в Шарлотт, НБА і клуб "Шарлотт Хорнетс" працювали над тим, щоб сприяти конструктивному діалогу і спробувати зробити позитивні зміни, але до згоди дійти не вдалося», – йдеться в заяві Ліги.

Матч Усіх зірок-2017 запланований у календарі НБА на 19 лютого.