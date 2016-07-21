Українській та російський клуби зіграють в баскетбольній Лізі чемпіонів

У результаті першого в історії жеребкування баскетбольної Ліги чемпіонів ФІБА суперників по груповому етапу отримав чемпіон України "Хімік", повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

Южненці гратимуть в групі B. Суперниками будуть "Каршияка" (Туреччина), "Венеція" (Італія), "Автодор" (Росія), "Маккабі" (Ізраїль Рішон Ле-Зіон) та "Ле Ман" (Франція).

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Ще два суперника визначаться в кваліфікаційних раундах. Це будуть переможець пари "Катайа" (Фінляндія)/"Содертал’є" (Швеція) - "Шарлеруа" (Бельгія) та переможець пари "Лукойл-Академік" (Болгарія) - "Орадя" (Румунія)/"Прієвидза" (Косово).

Як повідомляв УНІАН, баскетбольна Ліга чемпіонів під егідою Міжнародної федерації баскетболу (ФІБА) вперше пройде в сезоні 2016/17.