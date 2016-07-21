В американському місті Сан-Антоніо ввели День легендарного баскетболіста Тіма Данкана
Щорічно 21 липня місто буде відзначати свято на честь екс-гравця "Сан-Антоніо Сперс".
В американському місті Сан-Антоніо (штат Техас) з сьогоднішнього дня щорічно 21 липня святкуватимуть День Тіма Данкана, повідомляє The Score.
Відповідну заяву зробила мер міста-мільйонника Іві Тейлор.
The banner is up & the picture taking has begun! #TimDuncanDay tomorrow. @spurs@COSAGOV@BeDowntown@COSAdiversitypic.twitter.com/ulEEuNuS3B— Mayor Ivy R Taylor (@IvyRTaylor) 20 липня 2016 р.
Всю свою кар'єру Данкан провів в "Сан-Антоніо", будучи обраним Читайте такожОдин з кращих баскетболістів в історії НБА оголосив про закінчення кар'єрипід першим номером драфта НБА 1997 року.
Він провів в лізі 19 сезонів, вигравши п'ять чемпіонських титулів. Двічі Данкан визнавався найціннішим гравцем (MVP) регулярного чемпіонату НБА, також він тричі ставав MVP фінальної серії в лізі.
Форвард займає чотирнадцяте місце в історії НБА за набраними очками, а також шосте місце за підбираннями. На думку більшості провідних експертів НБА, він є найкращим важким форвардом в історії Асоціації.