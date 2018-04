В американському місті Сан-Антоніо ввели День легендарного баскетболіста Тіма Данкана

В американському місті Сан-Антоніо (штат Техас) з сьогоднішнього дня щорічно 21 липня святкуватимуть День Тіма Данкана, повідомляє The Score.

Відповідну заяву зробила мер міста-мільйонника Іві Тейлор.

The banner is up & the picture taking has begun! #TimDuncanDay tomorrow. @spurs@COSAGOV@BeDowntown@COSAdiversitypic.twitter.com/ulEEuNuS3B