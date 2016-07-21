В американському місті Сан-Антоніо ввели День легендарного баскетболіста Тіма Данкана

В американському місті Сан-Антоніо (штат Техас) з сьогоднішнього дня щорічно 21 липня святкуватимуть День Тіма Данкана, повідомляє The Score.

Відповідну заяву зробила мер міста-мільйонника Іві Тейлор.

Всю свою кар'єру Данкан провів в "Сан-Антоніо", будучи обраним Читайте такожОдин з кращих баскетболістів в історії НБА оголосив про закінчення кар'єрипід першим номером драфта НБА 1997 року.

Він провів в лізі 19 сезонів, вигравши п'ять чемпіонських титулів. Двічі Данкан визнавався найціннішим гравцем (MVP) регулярного чемпіонату НБА, також він тричі ставав MVP фінальної серії в лізі.

Форвард займає чотирнадцяте місце в історії НБА за набраними очками, а також шосте місце за підбираннями. На думку більшості провідних експертів НБА, він є найкращим важким форвардом в історії Асоціації.