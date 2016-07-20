Українська "молодіжка" розгромила Бельгію і вийшла до чвертьфіналу Євробаскета U-20

Молодіжна збірна України розгромила Бельгію у 1/8 фіналу чемпіонату Європи U-20, що проходить у Гельсінкі. Поєдинок завершився з рахунком 95:73 на користь команди тренера Максима Міхельсона.

Найрезультативнішим гравцем матч став центровий южненського "Хіміка" Сергій Павлов, який набрав 18 очок. Найефективнішим став захисник київського "Будівельника" Віталій Зотов - на його рахунку 14 очок, 3 підбирання, 5

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Україна U-20 - Бельгія U-20 - 95:73 (24:27, 24:17, 28:9, 19:20)

Україна: Павлов (18), Кобець (15 + 5 підбирань), Зотов (14 + 5 передач), Тарасенко (11), Скапінцев (8 + 5 підбирань), Михайлюк (8 + 8 підбирань + 6 передач), Балабан (8 + 6 підбирань), Антоненко (6), Сидоров (5 + 6 передач), Мірошниченко (2), Приймак (0), Лебединцев (0).

Цією перемогою збірна України гарантувала собі збереження місця в Дивізіоні А чемпіонату Європи на наступний рік. Вихід до чвертьфінал ЧЄ - найвище досягнення української команди з 2010 року, у півфіналі "жовто-сині" не грали ніколи.

У чвертьфіналі підопічні Міхельсона зіграють зі збірною Німеччини. Матч відбудеться післязавтра, 22 липня.