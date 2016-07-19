Українська "молодіжка" врятувала матч з Латвією на Євробаскеті U-20

Збірна України виграла в овертаймі останній матч групової стадії чемпіонату Європи U-20 проти Латвії. Рахунок гри - 72:70

Під час матчу Україна поступалася супернику з різницею в 23 очки, але в кінці матчу змогла перевести гру в овертайм. У вирішальні хвилини основного часу гри і овертайму лідером команди на майданчику був захисник "Канзасу" Святослав Михайлюк, який набрав кілька важливих очок.

Всього на рахунку Михайлюка за підсумками матчу виявилося 17 очок. Він, а також центровий южненського "Хіміка" Сергій Павлов, стали найрезультативнішими гравцями сьогоднішнього матчу у складі збірної України.

Україна — Латвія - 72:70 ОТ (10:17, 12:15, 21:23, 22:10, 7:5)

У: Михайлюк (17 + 4 перехоплення), Павлов (17), Кобець (16 + 5 підбирань), Скапинцев (12 + 6 підбирань), Сидоров (5 + 7 підбирань + 6 передач + 4 перехоплення), Зотов (3 + 5 передач + 3 перехоплення), Антоненко (1), Тарасенко (1), Балабан (0), Приймак (0), Мірошниченко (0).

Ця перемога означає, що збірна України посяде перше або друге місце у своїй групі. Суперником команди Максима Міхельсона в 1/8 фіналу плей-офф буде збірна Італії, Швеції та Бельгії.