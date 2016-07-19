Євробаскет-2017: збірна України проведе обидва матчі проти Косово на нейтральному майданчику

Обидва поєдинки відбіркового турніру до Євробаскету-2017 проти збірної Косова національна команда України проведе на нейтральному майданчику, повідомляє Sport Arena.

Невизнання Україною балканської держави на офіційному рівні і відсутність дипломатичних відносин з ним не дозволять нашій країні прийняти делегацію з Косова — і, відповідно, також змусять косовар проводити формально домашній поєдинок з нашою командою на території іншої країни.

За попередньою інформацією, керівництво Федерації баскетболу України розглядає можливість проведення номінально домашнього матчу зі збірною Косова в Литві, Латвії або Польщі.

Читайте такожСкандал в українському баскетболі: трьох гравців несподівано відрахували зі збірноїНагадаємо, що кваліфікація Євробаскету-2017 стане першим міжнародним турніром під егідою ФІБА, в якому косовари візьмуть участь як окреме державне утворення.

Відбірковий турнір до Євробаскету-2017 пройде з 31 серпня по 17 вересня. Збірна України потрапила в групу до Словенії, Болгарії та Косово. Виїзний матч проти Косова відбудеться 3 вересня, домашній - 14 вересня.

Примітно що збірна України з футболу також потрапила в одну відбіркову групу з Косово у відбірковому турнірі до чемпіонату світу 2018 року.