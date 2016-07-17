Українська "молодіжка" розгромила Сербію на Євробаскеті U-20

Молодіжна збірна України розгромила збірну Сербії з рахунком 90:69 у другому матчі групового турніру чемпіонату Європи U-20.

Як і в першій грі проти Словенії, найрезультативнішим гравцем української команди став захисник "Черкаських Мавп" Олександр Кобець. Однак у ключовому відрізку гри з найкращого боку проявив себе, насамперед, плеймейкер київського "Будівельника" Віталій Зотов, який за підсумками зустрічі набрав 13 очок і 5 передач.

Україна - Сербія - 90:69 (25:14, 21:20, 23:14, 21:21)

У: Кобець (20), Павлов (17), Зотов (13 + 5 передач), Михайлюк (12 + 7 втрат), Скапинцев (9), Балабан (8).

Нагадаємо, вчора збірна України в першому матчі чемпіонату на останніх секундах поступилася Словенії.

Післязавтра українці зіграють останній матч групового турніру на Євробаскеті, де суперником команди Максима Міхельсона стане команди Латвії. За регламентом змагань, у 1/8 фіналу потраплять всі учасники групового етапу.