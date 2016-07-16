Українська "молодіжка" на останній секунді програла перший матч на Євробаскеті U-20

Збірна України U-20 з рахунком 68:70 програла Словенії свій перший матч на молодіжному чемпіонаті Європи, що проходить у Гельсінкі.

Команда Максима Міхельсона чудово провела першу половину гри, але провалилася в третій чверті, втративши 12-очкову перевагу. Результат зустрічі визначався в кінцівці гри - перемогу Словенії приніс прохід і подальший точний кидок Урбана Дурніка.

Найрезультативнішим гравцем у складі української команди став захисник "Черкаських Мавп" Олександр Кобець, який набрав 21 очко.

Словенія – Україна– 70:68 (7:19, 19:17, 23:11, 21:21)

У: Кобець (21 + 7 підбирань), Михайлюк (14 + 11 підбирань), Сидоров (13), Павлов (7 + 11 підбирань).

Наступний матч турніру збірна України проведе завтра проти Сербії.