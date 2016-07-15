Збірна України втратила шість гравців напередодні відбору до Євробаскету

Сьогодні збірна України розпочала підготовку до відбору на Євробаскет-2017 - о 10-й ранку команда вийшла на перше тренування на базі в Пущі-Водиці. Втім, з 19 виконавців, викликаних на перший перший збір, на заняття вийшли не всі, повідомляє Sport Arena.

Після медогляду розташування збірної покинули відразу шість гравців. Дмитро Глєбов не оговтався від травми, отриманої у бронзовій серії сезону Суперліги Фаворит-Спорт. Ігор Зайцев — від схожого ушкодження у фінальній серії чемпіонату Польщі. Сергій Гладир який вже рік має проблеми з коліном і в 2016-му вони завадять йому зіграти за національну команду України у відборі на Євробаскет. Крім цієї трійці, з різних причин не допоможуть захисник збірної Олександр Липовий, форвард Максим Пустозвонов і центровий Артем Пустовий.

Читайте такожУкраїна, Росія і Грузія зіграють в одному турнірі під час підготовки до Євробаскету

У зв'язку з цим, тренерський штаб почав заповнювати втрати за рахунок виклику нових гравців. Як стало відомо, в найближчі години у розташуванні команди повинні з'явитися захисник Хіміка Олександр Рябчук і його колега по амплуа, кращий бомбардир минулого сезону чемпіонату України, Андрій Лебединцев.

Повторний виклик до збірної отримав і форвард "Дніпра" Станіслав Тимофеєнко, якого за кілька днів до збору відрахували з команди. Втім, за даними порталу, Тимофієнко вже сповістив тренерський штаб про те, що збірній допомогти не зможе.

Найімовірніше, буде викликаний в національну команду захисник Черкаських Мавп, один з лідерів молодіжної збірної України Олександр Кобець, який зараз перебуває в розташуванні молодіжки на чемпіонаті Європи у Фінляндії. Втім, як можна зрозуміти, станеться це вже після завершення Євробаскету U-20.

Як повідомляв УНІАН, збірна України восени проведе відбіркові матчі до Євробаскету-2017.