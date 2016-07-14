У Федерації баскетболу України створили правозахисний орган

У Федерації баскетболу України створена комісія атлетів, що має намір боротися з несвоєчасними виплатами зарплат гравцям, а також погрозами з боку керівників клубів. Про це повідомляє basket.com.ua, посилаючись на заяву новоствореного органу.

До органу увійдуть екс-баскетболісти збірної України Станіслав Медведенко, Андрій Лебедєв, Дмитро Забірченко, Дмитро Корабльов, а також арбітр Вадим Ісаченко.

Зазначається, що невиплати заробітних плат клубами Суперліги та Вищої ліги стає закономірністю. При цьому, більшість гравців замовчують це питання, побоюючись санкцій з боку клубів.

"Тому ми звертаємося до кожного гравця, чиї права були порушені і пропонуємо свою допомогу. Єдина наша зброя - це публічність і ситуацію необхідно вирішувати негайно", - йдеться в заяві.

Також уточнюється, що президент ФБУ Михайло Бродський дав свою публічну згоду на підтримку рішення проблеми порушення прав гравців.

Як повідомляв УНІАН, збірна України у складі 19 чоловік сьогодні зібралася для підготовки до матчів відбіркового турніру до Євробаскету-2017.