Лэнь, Боломбой та Рендл не допоможуть збірної України у відборі на Євробаскет-2017

Головний тренер національної збірної України з баскетболу Євген Мурзін викликав на навчально-тренувальний збір перед відбірковими матчами до чемпіонату Європи 19 баскетболістів. Про це повідомляє офіційний сайт ФБУ.

У список з різних причин не увійшли центровий команди НБА "Фінікс Санс" Олексій Лэнь, можливий новачок команди "Юта Джаз" Джоель Боломбой, а також натуралізований американський плеймейкер литовського "Жальгіріса" Джером Рендл.

Повністю список виглядає так:

Центрові: Кирило Фесенко ("Монако", Франція), Артем Пустовий ("Обрадойро", Іспанія), В'ячеслав Кравцов ("Сарагоса", Іспанія), Максим Сандул ("Манреса, Іспанія)

Читайте також"Юта Джаз" вибрала уродженця України на драфті НБАФорварди: В'ячеслав Бобров ("Кемпер", Франція), Максим Корнієнко ("Торунь", Польща), Олексій Печеров (без клубу), Ігор Зайцев ("Радом, Польща), В'ячеслав Петров ("Хімік"), Павло Крутоус ("Будівельник"), Максим Пустозвонов ("Пітешті", Румунія), Володимир Конєв ("Хімік"),

Захисники: Олександр Липовий ("Динамо"), Руслан Отверченко ("Манреса", Іспанія), Дмитро Глєбов ("Кривбас"), Сергій Гладир ("Монако", Франція), Денис Лукашов ("Лієтувос Рітас", Литва), Клим Артамонов ("Черкаські Мавпи"), Олександр Мішула ("Дніпро").

Зазначимо, що вперше з 2010 року в складі збірної України не буде натуралізованого гравця.

Як повідомляв УНІАН, раніше Євген Мурзін несподівано відрахував з команди центрових Кирила Натяжко і Сергія Загребу, а також форварда Станіслава Тимофеєнка.