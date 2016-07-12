У Білорусі затримали українця за підозрою в організації договірних матчів

Співробітники відділу по боротьбі з організованою злочинністю МВС Білорусі затримали українського баскетболіста Ярослава Лемика, який підозрюється в організації договірних матчів чемпіонату Білорусі з футболу. Про це повідомляє basket.com.ua, посилаючись на onliner.by.

Лемик входив до злочинної групи разом із ще шістьма громадянами Білорусі, в тому числі, представниками тренерського штабу і гравцями мінського ФК "Луч".

У МВС задокументовано факти підкупу гравців і членів тренерського штабу ФК "Луч" та ФК "Ошмяни" з метою забезпечення ними конкретного результату в матчах чемпіонату Білорусі. Так, гроші передавалися за "обумовлений" результат у матчі ФК "Промінь" і "Гомельжелдортранс" (25.06.2016), а також ФК "Промінь" та ФК "Ошмяни" (02.07.2016).

Читайте такожГенпрокуратура почала розслідування про участь "Металіста" у договірних матчахКоефіцієнт на одну зі ставок гри даних клубів та обумовленого результату становив 10,0. За наявною у оперативників інформації, злочинними структурами через букмекерську контору в Азії було поставлено близько 30 тисяч євро на конкретний результат і отримано дохід у сотні тисяч євро.

За наявними матеріалами, слідчий комітет МВС Білорусі порушив кримінальну справу стосовно семи осіб.

31-річний Ярослав Лемик минулі два сезони виступав у чемпіонатах Румунії та Франції. Раніше він кілька років грав за львівську "Політехніку" та івано-франківську "Говерлу", а також білоруські клуби.

Минулого літа Федерація баскетболу України наклала на Лемика дискваліфікацію за спробу підкупу гравців збірної України U-16.

Як раніше повідомляв УНІАН, Федерація футболу України визнала договірним матч молодіжного чемпіонату України "Олімпік" - "Карпати".