Скандал в українському баскетболі: трьох гравців несподівано відрахували зі збірної
Капітан національної команди Кирило Фесенко розкритикував Федерацію баскетболу України за це рішення.
Тренерський штаб збірної України прийняв рішення не залучати двох лідерів "Дніпра" Станіслава Тимофеєнка та Сергія Загребу для підготовки до відбіркових матчі Євробаскету-2017, повідомляє Sport Arena.
Як повідомив сьогодні в Facebook центровий казахстанської "Астани" Кирило Натяжко, він також увійшов до списку виключених.
Всі гравці входили в попередній список баскетболістів, яких викликали в національну команду. Відмова в їх послугах прийшла за два дні до початку підготовки команди до чемпіонату Європи.
Читайте також"Юта Джаз" вибрала уродженця України на драфті НБАЗа баскетболістів заступився капітан збірної України Кирило Фесенко, який виступає у французькому "Монако".
"Не дуже шанована Федерація баскетболу України та весь тренерський штаб збірної, дозвольте задати вам питання. Ви хочете, щоб у майбутньому в збірну взагалі ніхто не приїжджав?! Що це за свинське ставлення до гравців? Не знаю, прочитаєте ви це, чи як завжди це мій крик в нікуди, але зрозумійте, що не можна так поводитися з гравцями", - написав Фесенко в Facebook.
Як повідомляв УНІАН, у початковий список гравців збірної України потрапили 25 осіб.
Команда розпочне виступи у відбірному турнірі до Євробаскету-2017 31 серпня. В одну групу з командою Євгена Мурзіна потрапили команди Словенії, Болгарії та Косово.