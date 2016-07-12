Скандал в українському баскетболі: трьох гравців несподівано відрахували зі збірної

Тренерський штаб збірної України прийняв рішення не залучати двох лідерів "Дніпра" Станіслава Тимофеєнка та Сергія Загребу для підготовки до відбіркових матчі Євробаскету-2017, повідомляє Sport Arena.

Як повідомив сьогодні в Facebook центровий казахстанської "Астани" Кирило Натяжко, він також увійшов до списку виключених.

Всі гравці входили в попередній список баскетболістів, яких викликали в національну команду. Відмова в їх послугах прийшла за два дні до початку підготовки команди до чемпіонату Європи.

Читайте також"Юта Джаз" вибрала уродженця України на драфті НБАЗа баскетболістів заступився капітан збірної України Кирило Фесенко, який виступає у французькому "Монако".

"Не дуже шанована Федерація баскетболу України та весь тренерський штаб збірної, дозвольте задати вам питання. Ви хочете, щоб у майбутньому в збірну взагалі ніхто не приїжджав?! Що це за свинське ставлення до гравців? Не знаю, прочитаєте ви це, чи як завжди це мій крик в нікуди, але зрозумійте, що не можна так поводитися з гравцями", - написав Фесенко в Facebook.

Як повідомляв УНІАН, у початковий список гравців збірної України потрапили 25 осіб.

Команда розпочне виступи у відбірному турнірі до Євробаскету-2017 31 серпня. В одну групу з командою Євгена Мурзіна потрапили команди Словенії, Болгарії та Косово.