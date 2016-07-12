Один з кращих баскетболістів в історії НБА Данкан заробив за кар'єру понад 236 мільйонів доларів

Форвард «Сан-Антоніо Сперс» Тім Данкан, який оголосив про завершення кар'єри, за 19 сезонів в НБА заробив $ 236,4 млн, повідомляє Basket.com.ua з посиланням на Forbes.

За цим показником 40-річного гравця випередили лише його ровесник Кевін Гарнетт ($ 291 млн), який виступає за «Міннесоту Тімбервулвз», і 37-річний легенда «Лос-Анджелес Лейкерс» Кобе Брайант, який завершив кар'єру у квітні ($ 320 млн).

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Данкан всі 19 років своєї кар'єри в НБА виступав за «Сперс», завоювавши разом з клубом п'ять титулів чемпіона ліги.

Наприкінці червня повідомлялося про те, що Данкан продовжив контракт з "Сан-Антоніо", але поки не вирішив, чи залишиться в баскетболі.