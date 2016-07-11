Один з найкращих баскетболістів в історії НБА оголосив про закінчення кар'єри

Знаменитий важкий форвард "Сан-Антоніо Сперс" Тім Данкан оголосив про закінчення кар'єри баскетболу, повідомляє ESPN.

Всю свою кар'єру Данкан провів в "Сан-Антоніо", будучи обраним під першим номером драфта НБА 1997 року. Він провів в лізі 19 сезонів, вигравши п'ять чемпіонських титулів. Двічі Данкан визнавався найціннішим гравцем (MVP) регулярного чемпіонату НБА, ще він тричі ставав MVP фінальної серії в лізі.

В "епоху Данкана" команда з Техасу жодного разу не пропускала матчі в плей-офф.

Форвард займає чотирнадцяте місце в історії НБА за набраними очками, а також шосте місце за підбір. На думку більшості провідних експертів НБА, він є найкращим важким форвардом в історії Асоціації.

Рішення Данкана про закінчення кар'єри означає, що в "Сан-Антоніо" буде зруйновано найуспішніше тріо гравців в історії ліги, до якого також входили француз Тоні Паркер і аргентинець Ману Жинобілі.

Раніше УНІАН повідомляв, що Данкан заздалегідь повідомив своїм партнерам про своє закінчення кар'єри.