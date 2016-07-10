Франція стала останнім учасником баскетбольного турніру на Олімпіаді-2016

Збірна Франції стала останнім учасником баскетбольного турніру на Олімпійських іграх 2016 року в Ріо-де-Жанейро.

Сьогодні французька команда виграла кваліфікаційний турнір до Олімпіади, що відбулася в столиці Філіппін Манілі. У фіналі підопічні тренера Венсана Коллє перемогли збірну Канади - 84:73.

Головним мероем зустрічі став французький захисник "Сан-Антоніо Сперс" Тоні Паркер, який набрав 26 очок, у тому числі 15 в останній чверті матчу.

Читайте такожЗбірна США з баскетболу приїде на Олімпіаду-2016 без статусу "Dream Team"Канада - Франція - 74:83 (25:30, 11:9, 15:17, 23:27)

К: Джозеф (20 + 6 передачь), Еджим (19), Томпсон (8 + 7 підбирань);

Ф: Паркер (26 + 4 передачі), Де Коло (22 + 5 підбирань), Діао (9 + 4 передачі).

Як раніше повідомляв УНІАН, переможцями кваліфікаційних турнірів в Белграді і Турині стали відповідно збірні Сербії та Хорватії.

Таким чином, тепер повністю сформувалися групи на олімпійському баскетбольному турнірі.

Група А: США, Венесуела, Китай, Австралія, Франція, Сербія

Група В: Аргентина, Іспанія, Бразилія, Литва, Нігерія, Хорватія

У кожній групі команди по одному разу зіграють один з одним. За підсумками цих матчів чотири кращі команди з кожного секстету вийдуть до плей-офф.