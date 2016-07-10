Сербія і Хорватія виграли баскетбольну кваліфікацію до Олімпіади-2016

Збірні Сербії та Хорватії стали переможцями кваліфікації до баскетбольного турніру на Олімпійських іграх 2016 року в Ріо-де-Жанейро.

Нагадаємо, кваліфікація поділена на три турніри, які проходять в Італії, Сербії та Філіппінах. Лише переможці кожного з цих турнірів отримують путівку на Ігри-2016. Ще дев'ять учасників Олімпіади були визначені за підсумками чемпіонату світу 2014 року, а також континентальних чемпіонатів 2015 року.

Збірна Сербії у фіналі на домашньому майданчику в "Белград-Арені" здобула перемогу над збірною Пуерто-Ріко. Найрезультативнішим гравцем зустрічі став захисник турецького "Фенербахче" Богдан Богдановіч.

Сербія - Пуерто-Ріко 108:77 (37:11, 23:16, 22:29, 26:21)

З: Богдановіч (26 + 8 передач), Йокіч (23 + 8 підбирань + 6 передач), Калініч (15), Бирчевіч (13), Симоновіч (11);

ПР: Бареа (22), Арройо (14 + 6 передач), Санчес (10).

Збірна Хорватії у фіналі турніру в Турині змогла обіграти збірну Італії. Поєдинок завершився в овертаймі, а найрезультативнішим гравцем у переможців став форвард "Бруклін Нетс" Боян Богдановіч.

Хорватія - Італія 84:78 ВІД (19:12, 20:22, 15:18, 16:18, 14:8)

Х: Богдановіч (26 + 6 підбирань), Сімон (21), Шаріч (18 + 13 підбирань), Планініч (13 + 5 підбирань);

І: Белінеллі (18), Галлінарі (12 + 8 підбирань + 4 передачі), Датоме (12), Меллі (11 + 8 підбирань), Хекетт (10 + 6 підбирань + 4 передачі).

У третьому фіналі, який відбудеться в столиці Філіппін Манілі зустрінуться збірні Франції та Канади. Вчора у півфінальних матчах вони обіграли відповідно Туреччину і Нову Зеландію.

У складі переможців найрезультативнішими баскетболістами були французький племейкер турецького "Анадолу Ефес" Томас Ертель і канадський захисник "Торонто Репторс" Корі Джозеф.

Франція – Туреччина– 75:63 (18:16, 19:14, 16:13, 22:20)

Фр: Ертель (17 + 4 передачі), Де Коло (13), Ловернь (11 + 5 підбирань), Дьо (10);

Т: Ашик (19 + 5 підбирань), Діксон (11 + 4 передачі), Эрден (11 + 7 підбирань).

Канада – Нова Зеландія– 78:72 (23:25, 19:17, 16:12, 20:18)

К: Джозеф (20 + 5 підбирань + 4 передачі), Томпсон (13 + 10 підбирань), Эджим (13 + 7 підбирань), Беннетт (9 + 5 підбирань)

НЗ: К. Вебстер (21), Т. Вебстер (15 + 10 підбирань + 4 передачі), Аберкромбі (16 + 6 підбирань).