Визначилися чотири фіналісти баскетбольної кваліфікації до Олімпіади-2016

Сьогодні визначилися учасники двох з трьох фіналів кваліфікації до баскетбольного турніру на Олімпійських іграх 2016 року в Ріо-де-Жанейро.

Кваліфікація поділена на три турніри, які проходять в Італії, Сербії та Філіппінах. Лише переможці кожного з цих турнірів отримають путівку на Ігри-2016. Ще дев'ять учасників Олімпіади були визначені за підсумками чемпіонату світу 2014 року, а також континентальних чемпіонатів 2015 року.

У півфіналах, які пройшли в італійському Турині, перемоги здобули збірні Хорватії та Італії. Відповідно, Греція і Мексика на Олімпіаду не поїдуть.

Греція - Хорватія - 61:66 (13:31, 21:13, 15:8, 12:14)

Італія - Мексика - 79:54 (19:13, 19:15, 20:13, 21:13)

У фіналі турніру, що проходить у Белграді, зіграють збірні Сербії і Пуерто-Ріко, які у сьогоднішніх півфіналах перемогли команди Латвії та Чехії.

Латвія - Пуерто-Ріко - 70:77 (13:17, 17:16, 20:18, 20:26)

Сербія - Чехія - 96:72 (26:17, 19:19, 28:22, 23:14)

Півфінали турніру на Філіппінах відбудуться завтра. У них зустрінуться збірні Канади і Нової Зеландії, а також Франції та Туреччини.