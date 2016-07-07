"Чикаго Буллс" підсилили склад знаменитим захисником

Одна з головних зірок НБА захисник Двейн Вейд погодив з "Чикаго Буллс" дворічний контракт на суму 47,5 мільйонів доларів, повідомляє The Vertical.

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34-річний Двейн Вейд всю професійну кар'єру провів у "Майамі Хіт". У 2006, 2012 і 2013 роках він ставав чемпіоном НБА, причому в 2006 - був визнаний найціннішим гравцем (MVP) фіналів.

Напередодні нового сезону "Майамі" запропонував Вейду новий контракт, але знаменитого захисника не влаштували його умови.

"Чикаго Буллс" напередодні старту нового сезону розпрощалося з двома своїми багаторічними лідерами - плеймейкером Дерріком Роузом і центровим Жоакімом Ноа. Крім того, команду залишив основний бігмен команди Пау Газоль.

Разом з тим, "Чикаго" підсилився плеймейкером Рейжоном Рондо - в минулому зіркою "Бостон Селтікс", останньою командою якого був "Сакраменто".