"Даллас" підписав новий контракт з легендарним форвардом Новіцкі

Команда НБА "Даллас Маверікс" узгодила умови нового контракту зі своїм багаторічним лідером Дірком Новіцкі, повідомляє ESPN.

38-річний важкий форвард протягом нового дворічного контракту заробить 40 мільйонів доларів. Офіційно угода може бути оформлена не раніше 7 липня, коли клуби отримають право укладати контракти з вільними агентами.

Дірк Новіцкі всю кар'єру в НБА, що почалася в 1998 році, провів у складі "Далласа". У 2007 році він був визнаний найціннішим гравцем (MVP) регулярного чемпіонату, а в 2011 році привів "Маверікс" до чемпіонського титулу.

На даний момент Новіцкі займає шосте місце за кількістю набраних очок за всю історію НБА. Експерти впевнені, що після закінчення кар'єри він як легенда баскетболу буде внесений до Залу баскетбольної слави.