"Сан-Антоніо" готується до нового сезону: Газоль і Жинобілі будуть в команді, Данкан оголосить про завершення кар'єри

Команда НБА "Сан-Антоніо Сперс" домовилася з 35-річним іспанським центровим Пау Газолем про укладення дворічного контракту на 30 мільйонів доларів. Про це повідомляє ESPN.

Пау Газоль - один з кращих європейських баскетболістів в історії НБА. У лізі він виступає з 2001 року, ставши у 2009-2010 рр. дворазовим чемпіоном НБА в складі "Лос-Анджелес Лейкерс". Минулі два сезони гравець провів в "Чикаго Буллс".

При цьому, The Vertical стверджує, що найкращий баскетболіст в історії клубу Тім Данкан незабаром оголосить про завершення кар'єри гравця. 40-річний центровий вже дав зрозуміти команді, що збирається найближчим часом повісити кросівки на цвях.

Разом з тим, раніше стало відомо, що 38-річний аргентинський захисник команди Ману Жинобілі прийняв рішення продовжити контракт з "Сперс" на наступний сезон.

Як повідомляв УНІАН, Тім Данкан активував опцію продовження контракту з "Сперс" на наступний сезон. Незалежно від того, він завершить кар'єру чи ні, він отримає від клубу 5,6 мільйона доларів.