Топ-перехід в НБА: Дюрант стане гравцем "Голден Стейт Уорріорс"

Новим клубом легкого форварда Кевіна Дюранта стане "Голден Стейт Уоориорс". Про це баскетболіст повідомив у своєму блозі на сайті The Players Tribune.

За інформацією ESPN, Дюрант підпише з "Уорріорс" дворічний контракт на загальну суму 54,3 мільйона доларів. У договір буде включено право гравця залишити команду після закінчення першого року в "Голден Стейт".

Контракт Дюранта буде підписано 7 липня, коли клуби отримають право укладати угоди з гравцями.

27-річний Кевін Дюрант провів всю професійну кар'єру в команді "Оклахома-Сіті Тандер", з якою у 2012 році виходив до фіналу НБА.

У 2014 році форвард був визнаний найціннішим гравцем (MVP) регулярного чемпіонату НБА. Крім того, він чотири рази (2010-2012, 2014) ставав найрезультативнішим гравцем ліги.

У минулому сезоні Дюрант набирав 28,2 очка в середньому за гру. "Оклахома-Сіті" вийшла до фіналу Західної конференції, де поступилася "Голден Стейт Уорріорс".

"Голден Стейт Уорріорс" останні два сезони грав у фіналі НБА. У 2015-му році команда обіграла "Клівленд", в 2016-му - поступилася цій же команді.