Екс-захисник київського "Будівельника" став гравцем НБА

Команда НБА "Атланта Хоукс" домовилася про підписання дворічного контракту з колишнім захисником київського "Будівельника" Малкольмом Ділейні, повідомляє оглядач The Vertical Шамс Шаранія.

27-річний американець провів у столиці України сезон 2012/13. Він допоміг "Будівельнику" вийти у півфінал Єврокубка і виграти чемпіонат України. В тому році Ділейні був визнаний найціннішим гравцем української Суперліги.

Пізніше захисник грав за мюнхенську "Баварію" і краснодарську "Локомотив-Кубань". В останні роки він вважався одним з найкращих плеймейкерів, які виступають в Європі.

Зазначимо, що Ділейні стане лише сьомим легіонером в історії чемпіонатів України, який після українського періоду в кар'єрі зміг пробитися в НБА.

Раніше такого ж успіху досягали Джеральд Фітч ("Хімік"/ "Майамі", "Х'юстон"), Майк Харріс (БК "Київ"/ "Х'юстон", "Вашингтон", "Юта"), Пух Джетер (БК "Київ"/ "Сакраменто"), Пі Джей Такер (БК "Донецьк"/ "Фінікс"), Патрік Беверлі ("Дніпро"/ "Х'юстон") та Мірослав Радульїца ("Азовмаш"/ "Мілуокі").