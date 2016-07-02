НБА: Конлі підпише рекордний контракт в історії ліги

Розігруючий Мемфіс Грізліс Майк Конлі підпише новий контракт з клубом, за умовами якого він заробить 153 млн доларів, повідомляє Isport з посиланням на ESPN.

Даний контракт стане найбільшим в історії НБА. Попередній рекорд належав Деміану Лілларду, який в 2015 році уклав договір з Портлендом, за умовами якого він заробив 150 млн доларів.

У минулому сезоні основні статистичні показники Майка Конлі склали 15,3 очка і 6,1 передачі в середньому за гру.