НБА: Конлі підпише рекордний контракт в історії ліги
13:16, 02 липня 2016Баскетбол
146
Сума угоди складе 153 млн. доларів.
Контракт Конлі перевищив попереднє рекордне угоду на 3 мільйони / bookmakersrating.ru
Розігруючий Мемфіс Грізліс Майк Конлі підпише новий контракт з клубом, за умовами якого він заробить 153 млн доларів, повідомляє Isport з посиланням на ESPN.
Даний контракт стане найбільшим в історії НБА. Попередній рекорд належав Деміану Лілларду, який в 2015 році уклав договір з Портлендом, за умовами якого він заробив 150 млн доларів.
У минулому сезоні основні статистичні показники Майка Конлі склали 15,3 очка і 6,1 передачі в середньому за гру.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter