Один з найкращих центрових НБА переходить з "Чикаго" у "Нью-Йорк"

Французький екс-центровий "Чикаго Буллс" Жоакім Ноа близький до укладення контракту з "Нью-Йорк Нікс", повідомляє ESPN.

За новою угодою, 31-річний баскетболіст протягом наступних чотирьох років має отримати 72 мільйони доларів.

Очікується, що в найближчі години француз зустрінеться з керівництвом "Нікс", та за результатами переговорів сторони прийдуть до згоди. Таким чином, в Нью-Йорку Ноа знову гратиме з плеймейкером Дерріком Роузом, який кілька днів тому також перейшов з "Буллс" в "Нікс".

У минулому сезоні Ноа через травми провів в НБА всього 29 матчів, набираючи в середньому 4,3 очки і 8,8 підбору. Незважаючи на скромну статистику, француз вважається одним з найкращих центрових НБА, орієнтованих на гру в захисті.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в НБА почався період, коли клуби можуть вести переговори з вільними агентами. Договори укладаються на тлі значного підвищення стелі зарплат.