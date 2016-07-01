У НБА розпочалося фінансове безумство на ринку вільних агентів

Сьогодні у Національній баскетбольній асоціації розпочався період, коли клуби отримали можливість проводити переговори з вільними агентами. У перший день після настання цього періоду низка клубів домовилися про нові договори зі своїми лідерами, повідомляє ESPN.

Переговори проходять на тлі підвищення рівня стелі зарплат в лізі - з нинішнього літа кожен клуб може витрачати на команду майже на 30 мільйонів доларів більше, ніж торік.

Найбільшою угодою на даний момент є новий контракт атакуючого захисника "Торонто Репторс" і збірної США ДеМара ДеРозана. За новим договором з єдиним канадським клубом в лізі, він отримає понад 139 мільйонів доларів у наступні п'ять років.

Також великий контракт отримає центровий "Детройт Пістонс" Андре Драммонд. Клуб і гравець домовилися про п'ятирічний договір на суму в 130 мільйонів доларів.

Аналогічний по сумі і строках контракт укладе атакуючий захисник "Вашингтон Візардс" Бредлі Біл. Таким чином, гравець збірної США не буде змінювати клуб цього літа.

Крім того, один з лідерів збірної Франції Ніколя Батум погодив з "Шарлотт Хорнетс" новий п'ятирічний контракт на суму в 120 мільйонів доларів.

Близький до укладення контракту і важкий форвард "Майамі Хіт" Хассан Вайтсайд. Баскетболіст, який ще два роки тому виступав у чемпіонаті Лівану і не думав про НБА, отримає від клубу максимальне можливу угоду, приблизно на 98 мільйонів доларів.

На меншу суму зможе розраховувати захисник "Лейкерс" Джордан Кларксон. Він погодився укласти з каліфорнійським клубом чотирирічний контракт на 50 мільйонів доларів.