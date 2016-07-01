Захисник клубу НБА "Лейкерс" підписав контракт на 50 мільйонів доларів

Розігруючий "Лос-Анджелес Лейкерс" Джордан Кларксон продовжить виступати за каліфорнійський клуб, повідомляє Баскетбол України з посиланням на Yahoo Sports.

24-річний захисник погодився підписати новий чотирирічний контракт з сумарним окладом в 50 мільйонів доларів.

Нагадаємо, що Кларксон, вибраний під 46-м номером на драфті 2014 року, в минулому сезоні в середньому за матч набирав по 15,5 очка, провівши 79 ігор на майданчику.