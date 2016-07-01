Захисник клубу НБА "Лейкерс" підписав контракт на 50 мільйонів доларів
13:15, 01 липня 2016Баскетбол
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Джордан Кларксон продовжить виступати за каліфорнійський клуб
Кларксон підписав дуже вигідний контракт на наступні сезони / isport.ua
Розігруючий "Лос-Анджелес Лейкерс" Джордан Кларксон продовжить виступати за каліфорнійський клуб, повідомляє Баскетбол України з посиланням на Yahoo Sports.
24-річний захисник погодився підписати новий чотирирічний контракт з сумарним окладом в 50 мільйонів доларів.
Нагадаємо, що Кларксон, вибраний під 46-м номером на драфті 2014 року, в минулому сезоні в середньому за матч набирав по 15,5 очка, провівши 79 ігор на майданчику.
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