Южненський "Хімік" потрапив до групового етапу Ліги чемпіонів

Южненський "Хімік" став єдиним українським клубом, який у наступному сезоні візьме участь у Лізі чемпіонів - новоствореному турнірі під егідою ФІБА. Список учасників опублікований сьогодні на офіційному сайті ЛЧ.

Чемпіони України потрапили до складу 24 клубів, які гарантовано зіграють у груповому турнірі ЛЧ. Ще вісім команд потраплять у Лігу чемпіонів через сито кваліфікації.

Раніше президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський також анонсував появу у Лізі чемпіонів київського "Будівельника". Але дев'ятиразові переможці чемпіонату України не потрапили навіть у кваліфікацію турніру.

Як повідомляв УНІАН, южненський "Хімік" виграв чемпіонат України в сезоні 2015/16, здолавши у фінальній серії київське "Динамо".