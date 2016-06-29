Данкан продовжив контракт з "Сан-Антоніо", але поки не вирішив, чи залишиться в баскетболі

Тім Данкан скористався можливістю продовжити контракт з "Сан-Антоніо" на сезон 2016/17, але ще не вирішив, чи продовжувати йому кар'єру баскетболіста, повідомляє ESPN.

40-річний форвард мав активувати опцію гравця про продовження контракту до 29 червня. В іншому випадку, 1 липня він би став вільним агентом.

Минулий сезон став найгіршим в кар'єрі знаменитого важкого форварда. У 61 матчі за "Сан-Антоніо" він проводив на майданчику 25,2 хвилини в середньому за гру, маючи статистику у 8,6 очок. Крім того, в минулому чемпіонаті Данкан вперше за свою 19-річну кар'єру залишав майданчик без набраних очок, а також розпочинав гру з лавки запасних.

При цьому, "Сан-Антоніо" встановив клубний рекорд, вигравши 67 з 82 матчів регулярного чемпіонату. У плей-офф команда завершила боротьбу за чемпіонство у другому раунді, поступившись "Оклахома-Сіті" з рахунком 2:4 в серії.

Нагадаємо, Тім Данкан, на думку багатьох авторитетних фахівців, є найкращим важким форвардом в історії баскетболу. Він виступає за "Сан-Антоніо" з 1997 року і привів команду до п'яти чемпіонських титулів.