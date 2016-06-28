Баскетбольна Євроліга затвердила склад учасників на наступний сезон

Баскетбольна Євроліга затвердила склад учасників турніру на сезон 2016/17. Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

Євроліга не внесла в список клубів, опублікований кілька місяців тому, ніяких змін. Таким чином, у турнірі візьмуть участь ті ж 16 команд, що анонсувалися раніше:

"Реал Мадрид", "Барселона", "Басконія" (всі - Іспанія), "Фенербахче", "Анадолу Ефес", "Галатасарай", "Дарушафака" (всі - Туреччина), "Олімпіакос", "Панатінаїкос" (обидва - Греція), "ЦСКА", "УНІКС" (обидва - Росія), "Мілан" (Італія), "Жальгіріс" (Литва), "Црвена Зірка" (Сербія), "Бамберг" (Німеччина), "Маккабі Тель-Авів" (Ізраїль).

Новий формат змагань передбачає відсутність групового турніру. Всі команди протягом сезону проведуть між собою два матчі за зразком регулярного чемпіонату.

Вісім найкращих команд першого етапу потраплять в плей-офф, після чого відбудеться традиційний "Фінал чотирьох".