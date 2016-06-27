Дюрант вніс у свої плани зустрічі з "Бостоном", Майамі" і "Кліпперс"

Американський форвард Кевін Дюрант, який нині знаходиться у статусі необмежено вільного агента, протягом міжсезоння проведе зустрічі як мінімум з шістьма клубами НБА, повідомляє ESPN.

Раніше в планах Дюранта були зустрічі з керівництвом "Голден Стейт", "Сан-Антоніо" і "Оклахома-Сіті". Тепер форвард погодився на пропозиції про зустріч з "Бостоном", "Майамі" та "Кліпперс". При цьому, наголошується, що в список не потрапила команда "Вашингтон Візардс", яка виступає в рідному місті Дюранта.

27-річний Кевін Дюрант провів всю професійну кар'єру в команді "Оклахома-Сіті Тандер", з якою в 2012-му році виходив у фінал НБА.

У 2014-му році форвард був визнаний найціннішим гравцем (MVP) резулярного чемпіонату НБА. Крім того, він чотири рази (2010-2012, 2014) ставав найрезультативнішим гравцем ліги.

У минулому сезоні Дюрант набирав 28,2 очка в середньому за гру. "Оклахома-Сіті" вийшла у фінал Західної конференції, де поступилася "Голден Стейт Уорріорс".

Період, коли клуби отримають право зустрічатися з вільними агентами, розпочинається 1 червня. На подібних зустрічах з топ-гравцями керівники клубу розповідають баскетболісту, яким бачать майбутнє команди з його участю в ній.