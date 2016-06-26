Збірна США з баскетболу приїде на Олімпіаду 2016 без статусу "Dream Team"

Склад баскетбольної збірної США з 12 чоловік повністю сформувався після того, як низка гравців, які входили в розширену заявку команди, відмовилися від поїздки в Бразилію, повідомляє ESPN.

Зокрема, від участі в Олімпіаді з різних причин відмовилися найцінніший гравець регулярного чемпіонату НБА Стефен Каррі ("Голден Стейт") та найцінніший гравець фіналів НБА ЛеБрон Джеймс ("Клівленд").

Також до списку баскетболістів, які не побажали їхати в Бразилію, потрапили лідери "Кліпперс" Блейк Гріффін і Кріс Пол, лідери "Сан-Антоніо" Кавай Леонард і ЛаМаркус Олдрідж, захисник "Портленда" Даміан Ліллард та захисник "Вашингтона" Бредлі Біл.

Таким чином, склад з 12 чоловік, з яким тренер Майк Кшишевски поїде на Олімпіаду, сьогодні виглядає наступним чином:

Захисники: Кайрі Ірвінг ("Клівленд"), Кайл Лаурі, ДеМар ДеРозан (обидва - "Торонто"), Клей Томпсон ("Голден Стейт"), Джиммі Батлер ("Чикаго");

Форварди: Кевін Дюрант ("Оклахома-Сіті"), Пол Джордж ("Індіана"), Кармело Ентоні ("Нью-Йорк"), Дреймонд Грін, Харрісон Барнс (обидва - "Голден Стейт");

Центрові: ДеАндре Джордан ("Кліпперс"), ДеМаркус Казінс ("Сакраменто").

Нагадаємо, збірна США виграла "золото" на двох останніх Олімпіадах і чемпіонатах світу.