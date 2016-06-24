"Юта Джаз" обрала уродженця України на драфті НБА

Кандидат у збірну України Джоель Боломбой був обраний командою "Юта Джаз" під час церемонії драфта НБА, яка відбулася минулої ночі в Нью-Йорку.

Форварда задрафтували у кінці другого раунду, під 52-м номером.

Драфт НБА є щорічною процедурою, під час якої всі клуби Асоціації по черзі обирають молодих гравців, отримуючи на них ексклюзивні права в межах ліги.

Вибір на драфті не гарантує Боломбою отримання контракту з "Ютою". Найближчим часом форвард має зіграти у Літній лізі НБА і, можливо, у передсезонних матчах клубу. Після цього "Джаз" визначиться, чи пропонувати гравцю професійний контракт.

Джоель Боломбой народився в 1994-му році в Донецьку, його мати - росіянка, батько - конголезець. Через кілька років після народження сина сім'я емігрувала до США, де Боломбой почав займатися баскетболом.

Останні чотири роки він провів в університеті "Вебер Стейт". Боломбой зарекомендував себе як фахівець з блок-шотів та підбираннь.

У 2014-му році Боломбой висловив бажання виступати за збірну України. Він приїжджав на навчально-тренувальний збір національної команди під керівництвом Майка Фрателло, брав участь у товариських матчах, але перед чемпіонатом світу отримав травму і втратив шанси зіграти на турнірі.

Перед відбірковим турніром до Євробаскету-2017 Боломбой знову побажав одягнути форму збірної України. Тепер це відбудеться лише в тому випадку, якщо "Юта" не запропонує баскетболісту контракт.

Також додамо, що Боломбой став восьмим українцем, обраним на драфті НБА. Раніше такої честі удостоювалися Олександр Волков, Віталій Потапенко, Олексій Печеров, Сергій Ліщук, Кирило Фесенко, Сергій Гладир та Олексій Лень.