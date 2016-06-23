Парад на честь перемоги "Клівленда" в НБА зібрав більше мільйона фанів (фоторепортаж)

У чемпіонському параді, присвяченому першій перемозі "Клівленд Кавальерс" в чемпіонаті НБА, взяли участь близько 1,3 мільйона осіб. Про це повідомляє SB Nation.

Команда на декількох машинах проїхала повз натовп, після чого піднялася на сцену, де гравці виступили перед фанатами.

Місто насилу витримало захід, оскільки не розраховане на таке скупчення людей в одному місці. Більшість фанатів довго стояли на спеці, щоб дочекатися своїх улюбленців, інші повністю зайняли дахи будівель, що лежали вздовж маршруту "Кавальєрс".

Всього в Клівленді живе 300 тисяч чоловік, а з урахуванням передмістя, у Великому Клівленді - 2,1 мільйона чоловік.

Нагадаємо, у фінальній серії НБА "Клівленд" сенсаційно переміг "Голден Стейт" з рахунком 4:3. При цьому, під час серії "Кавальерс" поступалися 1:3.