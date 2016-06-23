НБА: "Нью-Йорк" виміняв у "Чикаго" одну з головних зірок ліги

Клуби НБА "Нью-Йорк Нікс" та "Чикаго Буллс" уклали першу гучну угоду протягом нинішнього міжсезоння. В результаті обміну, захисник "Буллс" Деррік Роуз тепер виступатиме в складі "Нікс", повідомляє ESPN.com.

Разом з Роузом до "Нью-Йорку" переїде захисник Джастін Холідей, а у зворотньому напрямку вирушать центровий Робін Лопес, а також захисники Хосе Кальдерон і Джеріан Грант.

"Це приголомшливий день для Нью-Йорка і наших фанів, - заявив головний тренер "Нікс" Джефф Хорнасек. - Деррік один з кращих плеймейкерів НБА, які вже пройшли випробування матчами плей-офф. Він внесе нову динаміку в наш склад і посилить лавку".

Деррік Роуз всю професійну кар'єру провів в "Чикаго". У 2011-му році він був визнаний найціннішим гравцем (MVP) регулярного чемпіонату НБА.

Далі у кар'єрі 27-річного захисника було кілька тяжких травм, які негативно вплинули на якість його гри. Тим не менш, Роуз, як і раніше, вважається одним з найбільш зіркових гравців в НБА.

Наступний сезон, за який Роуз запрацює 21,3 мільйона доларів, буде останнім за його чинним контрактом. Після цього захисник стане вільним агентом.