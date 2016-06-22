Один з кращих центрових НБА Ховард стане вільним агентом

Центровий "Х'юстона" Дуайт Ховард не став активувати опцію продовження контракту на наступний сезон, повідомляє Isport з посиланням на американський телеканал ESPN.

Керівництво команди кілька разів зустрічалося з представниками Ховарда і з самим баскетболістом, намагаючись переконати його скористатися опцією продовження контракту.

За нинішньою угодою 30-річний баскетболіст за наступний сезон міг заробити близько 23,2 мільйона доларів. Однак, у зв'язку з підвищенням стелі зарплат, Ховард може підписати контракт за яким буде отримувати близько 30 млн доларів на рік.

У минулому регулярному чемпіонаті сезону 2015/16 Дуайт провів 71 матч, в яких в середньому за 32.1 хвилини збирав статистику з 13.7 очок і 11.8 підбирань.