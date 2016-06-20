"Клівленд" вперше в історії став чемпіоном НБА

Команда "Клівленд Кавальєрс", обігравши у сьомій грі фінальної серії "Голден Стейт Уорріорс", вперше в своїй історії стала чемпіоном НБА.

Результат матчу - 93:89. Основний внесок у перемогу "Клівленда" вніс форвард ЛеБрон Джеймс, який зробив тріпл-дабл. На його рахунку 27 очок, 11 підбирань і 11 передач.

Це перше чемпіонство Джеймса у рідній для нього команді. Раніше він двічі ставав чемпіоном з "Майамі Хіт" і ще чотири рази програвав фінальну серію.

Переможний кидок за "Кавальєрс" за 53 секунди до кінця зустрічі за рахунку 89:89 реалізував з-за триочкової дуги захисник Кайрі Ірвінг. Після цього два рази кидав триочкові лідер "Голден Стейт" Стефен Каррі, але його кидки мети не досягли.

Нагадаємо, за підсумками регулярного чемпіонату "Голден Стейт" встановив історичний рекорд НБА, вигравши 73 з 82 матчів. Напередодні кожного з раундів плей-офф "Уорріорс" вважалися фаворитом, а протягом фінальної серії вони перемагали суперника з рахунком 3:1.

Голден Стейт - Клівленд - 89:93 (22:23, 27:19, 27:33, 13:18)

ГС: Грін (32 + 15 підбирань + 9 передач), Каррі (17 + 5 підбирань), Томпсон (14), Барнс (10), Лівінгстон (8);

К: Джеймс (27 + 11 підбирань + 11 передач + 3 блок-шота), Ірвінг (26 + 6 підбирань), Сміт (12), Лав (9 + 14 підбирань), Томпсон (9).

Рахунок у серії - 3:4.