Максимум зарплат в НБА в наступному сезоні буде дорівнювати 94 мільйонам доларів

Всі 30 команд-учасників чемпіонату найсильнішої клубної баскетбольної ліги світу північноамериканської НБА були проінформовані про збільшення максимуму зарплат на сезон-2016/17, повідомляє Isport з посиланням на американське видання The Vertical.

За інформацією видання, максимум зарплат буде трохи вищим, ніж очікувалося раніше. У сезоні-2016/17 він буде становити $94 млн. Нагадаємо, що раніше планувалося, що максимум буде дорівнювати 92 млн доларів.

Причиною, яка послужила збільшенню цієї суми, став 24-мільярдний контракт з телебаченням, який ліга підписала ще в 2014 році

Реакція команд на збільшення максимуму зарплат поки невідома.