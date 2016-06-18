Максимум зарплат в НБА в наступному сезоні буде дорівнювати 94 мільйонам доларів
18:45, 18 червня 2016Баскетбол
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Максимум зарплат буде трохи вищим, ніж очікувалося раніше.
isport.ua
Всі 30 команд-учасників чемпіонату найсильнішої клубної баскетбольної ліги світу північноамериканської НБА були проінформовані про збільшення максимуму зарплат на сезон-2016/17, повідомляє Isport з посиланням на американське видання The Vertical.
За інформацією видання, максимум зарплат буде трохи вищим, ніж очікувалося раніше. У сезоні-2016/17 він буде становити $94 млн. Нагадаємо, що раніше планувалося, що максимум буде дорівнювати 92 млн доларів.
Причиною, яка послужила збільшенню цієї суми, став 24-мільярдний контракт з телебаченням, який ліга підписала ще в 2014 році
Реакція команд на збільшення максимуму зарплат поки невідома.
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