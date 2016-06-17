НБА: "Клівленд" зрівняв рахунок у фінальній серії і доля чемпіонства вирішиться в сьомому матчі

В Клівленді відбувся шостий матч фінальної серії сезону Національної баскетбольної асоціації, в якому місцеві "Кавальерс" обіграли на своєму майданчику "Голден Стейт Ворріорз" з рахунком 115:101.

Вирішальною в цьому матчі стала перша чверть, в якій господарі майданчика досягли переваги у 20 очок - 31:11. Потім вони вміло утримували перевагу. Інші три 12-хвилинки пройшли у приблизно рівній боротьбі.

Таким чином, рахунок у серії став 3:3. Вирішальний сьомий матч серії і всього сезону НБА 2015/16 відбудеться в ніч на понеділок, 20 червня, за київським часом на майданчику "воїнів".

Клівленд — Голден Стейт— 115:101 (31:11, 28:32, 21:28, 35:30)

К: Джеймс (41 очко + 8 підбирань + 11 передач + 4 перехоплення + 3 блок-шота), Ірвінг (23), Т. Томпсон (15 + 16 підбирань), Сміт (14 + 3 перехоплення), Лав (7)

ГС: Каррі (30), Томпсон (25), Барбоза (14), Грін (8 + 10 підбирань + 6 передач),

Рахунок в серії: 3-3