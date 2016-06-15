НБА: "Голден Стейт" може втратити центрового у шостому матчі фінальної серії

Травмований центровий «Голден Стейт Ворріорз» Ендрю Богут поїхав з командою на шостий матч фінальної серії плей-офф з «Клівленд Кавальєрс», але його вихід на майданчик залишається під питанням, повідомляє Basket.com.ua з посиланням на ESPN.

Остаточне рішення про участь гравця в матчі буде прийнято після ретельного вивчення даних МРТ-обстеження. За попередніми результатами, серйозних ушкоджень не виявлено.

У поточному плей-офф Богут набирає за 4,6 очка і здійснює по 5,7 підбору за 17 хвилин в середньому за гру.

У серії "Голден Стейт" - "Клівленд" рахунок після п'яти матчів 3:2 на користь "Ворріорз". Шоста гра фінальної серії відбудеться в ніч на суботу за київським часом.