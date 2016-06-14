Фінал НБА: "Клівленд" продовжив фінальну серію до шостої гри

Команда "Голден Стейт Ворріорс" не змогла сьогодні на рідному паркеті обіграти "Клівленд Кавальєрс" і стати чемпіонами НБА.

Матч завершився перемогою гостей з рахунком 112:97, причому у складі переможців 82 очки на двох набрали форвард ЛеБрон Джеймс і захисник Кайрі Ірвінг.

Зазначимо, що за "Ворріорс" сьогодні не зміг зіграти один з лідерів команди Дрэймонд Грін. У шостому матчі серії, який відбудеться в Клівленді, він вже прийме участь.

Голден Стейт - Клівленд - 97:112 (32:29, 29:32, 23:32, 13:19)

ГС: Томпсон (37), Каррі (25 + 7 підбирань), Ігуодала (15 + 11 підбирань + 6 передач);

К: Ірвінг (41 + 6 передач), Джеймс (41 + 16 підбирань + 7 передач + 3 перехоплення + 3 блок-шота), Сміт (10).

Рахунок у серії: 3:2.