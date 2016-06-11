НБА: "Голден Стейт" здобув третю перемогу у фіналі над "Клівлендом"

В Клівленді завершився четвертий матч серії фіналу Національної баскетбольної асоціації, в якому "Кавальерс" приймали на своєму майданчику "Голден Стейт Ворріорз" і програли з рахунком 97:108, повідомляє офіційний сайт ліги.

Таким чином, рахунок у серії став 3:1 на користь "Голден Стейт" і будь-який наступний матч може стати останнім в нинішньому сезоні.

Кращим гравцем матчу став Стефен Каррі, на рахунку якого 38 очок.

Клівленд – Голден Стейт– 97:108 (28:29, 27:21, 22:29, 20:29)

Клівленд: Ірвінг (34 + 3 перехоплення), Джеймс (25 + 13 підбирань + 9 передач + 3 блок-шота + 7 втрат), Лав (11 + 5 підбирань), Томпсон (10 + 7 підбирань), Сміт (10)

Голден Стейт": Каррі (38 + 5 підбирань + 6 передач), Томпсон (25), Барнс (14 + 8 підбирань), Игуодала (10 + 6 підбирань + 7 передач), Грін (9 + 12 підбирань + 3 блок-шота)

Рахунок в серії: 1-3