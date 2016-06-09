Бродський намагається залучити центрового "Фінікс Санс" Леня до збірної України
Страховку баскетболіста пообіцяв оплатити Рінат Ахметов.
Бізнесмен Рінат Ахметов пообіцяв оплатити команді НБА "Фінікс Санс" страхову суму за українського центрового команди Олексія Леня, якщо баскетболіст погодитися приїхати в збірну України. Про це в інтерв'ю офіційному сайту ФБУ повідомив президент Федерації Михайло Бродський.
"Ми ведемо переговори, в рамках Adidas Eurocamp (табір для талановитих баскетболістів - прим.ред) у Тревізо я зустрінуся з агентом Леня. Проблем зі страховкою у нас немає. Я особисто зустрічався з Рінатом Ахметовим і він пообіцяв, що якщо ми звернемося до нього з проханням про оплату страховки, він її оплатить. Це його слово, тому проблем зі страховкою я не бачу. Однак за згодою і можливості Леня грати за Україну поки питання відкрите, і ми будемо вести переговори", - сказав Бродський.
Зазначимо, що баскетбольні федерації всіх країн, запрошуючи гравця НБА в національні збірні, зобов'язані внести за нього страховку. Її розмір вираховується виходячи з суми контракта баскетболіста з клубом. У випадку з Лэнем страховка може скласти близько мільйона доларів.
Нагадаємо, уродженець міста Антрацит Луганської області Олексій Лэнь провів у "Фініксі" три сезони, побивши низку українських рекордів в НБА. При цьому центровий ніколи не грав за збірну своєї країни.
Збірна України наприкінці серпня розпочне виступи у відбірному турнірі до Євробаскету-2017. Суперниками команди Євгена Мурзін будуть збірні Словенії, Болгарії та Косово.