НБА: "Клівленд" виграв у "Голден Стейт" у третьому матчі фіналу з різницею в 30 очок

В Клівленді завершився третій матч фінальної серії Національної баскетбольної асоціації сезону 2015/16, в якому місцеві "Кавальерс" приймали "Голден Стейт Ворріорз" і розгромили суперника з рахунком 120:90, повідомляє офіційний сайт ліги.

В цьому матчі господарі майданчика домоглися переваги в 17 очок вже за підсумками першої чверті. І в подальйшому господарі впевнено вели гру до своєї перемоги. Якщо друга 12-хвилинка була програла "Клівлендом" з різницею "-9", то потім вони відновили велику перевагу в третьому періоді ("+12") і ще більше збільшили її у четвертому ("+10").

Таким чином, рахунок у серії став 1:2. У четвертому матчі, який також відбудеться в Клівленді, команди зійдуться в ніч на суботу за київським часом.

Клівленд – Голден Стейт 120:90 (33:16, 18:27, 38:26, 31:21)

Клівленд: Джеймс (32 + 11 підбирань + 6 передач + 5 втрат), Ірвінг (30 + 8 передач), Джей Ар Сміт (20), Томпсон (14 + 13 підбирань), Джефферсон (9 + 8 підбирань).

Голден Стейт: Каррі (19 + 6 втрат), Барнс (18 + 8 підбирань), Томпсон (10), Грін (6 + 7 підборів + 7 передач), Богут (4).

Рахунок у серії – 1:2