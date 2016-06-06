Фінал НБА: "Голден Стейт" розгромив "Клівленд" у другій грі серії

Діючий чемпіон НБА "Голден Стейт Уорріорс" розгромив "Клівленд Кавальерс" 110:77 у другій фінальній грі і повів в серії з рахунком 2:0.

Лідером "Голден Стейт" сьогодні став форвард Дреймонд Грін, який набрав 28 очок.

Вперше в історії НБА одна команда виграла два перших матчі фінальної серії з різницею в 48 очок.

Далі протистояння переїжджає в Клівленд, де команди проведуть наступні дві гри фіналу. Третя зустріч відбудеться 9 червня.

Голден Стейт - Клівленд - 110:77 (19:21, 33:23, 30:18, 28:15)

ГС: Грін (28 + 7 підбирань + 5 передач), Каррі (18 + 9 підбирань), Томпсон (17 + 5 передач), Барбоза (10);

К: Джеймс (19 + 8 підбирань + 9 передач + 7 втрат), Джефферсон (12 + 5 підбирань), Ірвінг (10);

Рахунок у серії: 2:0.