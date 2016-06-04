Суд заборонив Міжнародній федерації баскетболу дискваліфікувати збірні за участь клубів у Євролізі

Мюнхенський суд заборонив Міжнародній федерації баскетболу (ФІБА) і її європейському відділенню (ФІБА Європа) дискваліфікувати збірні тих країн, чиї клуби беруть участь у Євролізі УЛЄБ, повідомляє офіційний сайт турніру.

Окружний суд Мюнхена ухвалив рішення за запитом організаторів Євроліги і Єврокубка — Euroleague Commercial Assets, який підтримав також ряд європейських клубів.

Місяць тому ФІБА відмовилася скасувати санкції щодо клубів і федерацій країн, чиї команди братимуть участь у Євролізі. Після цього президент організації Жорді Бертомеу заявив про майбутній судовий процес з ФІБА.

Як повідомляв УНІАН, 16 квітня Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) відсторонила 14 національних чоловічих збірних від участі в чемпіонаті Європи 2017 року і кваліфікації до турніру.

FIBA дискваліфікувала національні команди через участь клубів цих країн в турнірах під егідою Євроліги.

У число відсторонених потрапили всі провідні збірні континенту - Хорватії, Сербії, Чорногорії, Македонії, Іспанії, Боснії і Герцеговини, Литви, Росії, Словенії, Італії, Греції, Ізраїлю, Польщі та Туреччини.