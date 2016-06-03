НБА: "Голден Стейт" виграв у "Клівленда" у першому матчі фіналу (відео)

В Окленді (Каліфорнія) завершився перший матч фінальної серії плей-офф сезону Національної баскетбольної асоціації, в якому місцеві "Голден Стейт Ворріорз" були сильнішими за "Клівленд Кавальєрс", повідомляє офіційний сайт ліги.

Матч завершився з рахунком 104:89.

Господарі майданчика мали перевагу у трьох з чотирьох чвертей, за винятком третьої. Але, стара баскетбольна істина, яка говорить про те, що саме третій ігровий відрізок часто станоє вирішальним, тут не спрацювала. "Кавальерс" виграв 12-хвилинку з різницею всього у 3 очки, в той час як інші три періоди програв з загальною різницею в "-18".

Найрезультативнішим гравцем у складі переможців став Шон Лівінгстон, на рахунку якого 20 балів.

Голден Стейт — Клівленд— 104:89 (28:24, 24:19, 22:25, 30:21)

ГС: Лівінгстон (20), Грін (16 + 11 підбирань + 7 передач + 4 перехоплення), Барнс (13), Ігуодала (12 + 7 підбирань + 6 передач), Каррі (11 + 5 підбирань + 6 передач + 5 втрат), Барбоса (11), Богут (10), Томпсон (9 + 5 підбирань)

К: Ірвінг (26), Джеймс (23 + 12 підбирань + 9 передач), Лав (17 + 13 підбирань), Томпсон (10 + 12 підбирань).

Рахунок в серії: 1-0