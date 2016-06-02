НБА: Д`Ентоні став головним тренером "Х'юстон Рокетс"

Генеральний менеджер клубу Національної баскетбольної асоціації "Х'юстон Рокетс" Деріл Моури сьогодні оголосив про призначення Майк Д`Ентоні новим головним тренером команди, повідомляє офіційний сайт команди.

Д`ентоні став 13-м головним тренером в історії команди і п'ятим з тих пір, як Леслі Олександр став власником клубу в 1993 році.

«Ми дуже раді, що фахівець такого калібру і з таким величезним досвідом, як Майк став нашим головним тренером, – сказав власник клубу. – Винахідливість Майка заклали основу баскетболу нинішньої НБА. Ми впевнені, що з Майком зможемо відродити наше прагнення виграти чемпіонат».

Д`Ентоні був головним тренером Денвера (1998/99), Фінікса (2003-2008), Нью‒Йорку (2008-12) иа Лос‒Анджелеса (2012-14). Крім того він працював головним тренером у клубах чемпіонаті Італії вісім років.

У сезоні-2004/05 Д`Ентоні був визнаний кращим тренером року.