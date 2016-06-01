Баскетболіста "Сакраменто" заарештували за домашнє насильство

Захисник клубу НБА "Сакраменто Кінгз" Даррен Коллісон заарештований за звинуваченням у домашньому насильстві, повідомляє ESPN.

Інцидент трапився в понеділок в будинку, розташованому в штаті Північна Кароліна. Поліцейські, які прибули на мысце події, виявили жінку з видимими тілесними ушкодженнями. Коллісону були пред'явлені звинувачення в домашньому насильстві і у використанні простроченої водійської ліцензії.

Баскетболіста помістили у в'язницю міста Оберн, але пізніше він був випущений під заставу в 55 тисяч доларів. Судовий засідання с цієї справи відбудеться 11 липня. Ім'я жінки та інші деталі події не розголошуються.

"Клуб засуджує насильство будь-якого роду. Ми збираємо додаткову інформацію, і щойно всі факти будуть відомі, приймемо відповідні заходи", - йдеться в заяві "Кінгс".

28-річний Коллісон перейшов в "Сакраменто" перед початком сезону 2014/15. У минулому регулярному чемпіонаті НБА він провів 74 ігри, набираючи 14,0 очка в середньому за гру.

Раніше баскетболіст виступав у "Далласі", "Індіані" та "Новому Орлеані".