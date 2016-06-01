Цикалюк став гравцем БК "Хімік"

Гравець підписав контракт з клубом на два роки, і в даний момент проходить медогляд, повідомляє прес-служба южненського клубу з посиланням на менеджера БК "Хімік" Олександра Майорова.

Сезон 2015/2016г.р. Олександр Цыкалюк провів у МБК "Миколаїв", зіграв 32 гри, у середньому набирав 8,5 очок, робив 7,2 підбирання; у п'яти іграх минулого сезону Олександр зробив дабл-дабл, а найкращий свій матч провів проти БК "Хімік"(!), де набрав 26 очок, 13 підбирань, зробив 4 передачі; рейтинг ефективності гравця в цій грі склав 39 пунктів.

Цикалюк - вихованець миколаївського баскетболу, з 2011 року грав в командах клубу, з 2013 року увійшов до складу команди суперліги МБК "Миколаїв".

"Хімік" - чемпіон України і володар Кубка України 2016 року.